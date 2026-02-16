Скидки
Агент Караваева высказался о будущем игрока на фоне слухов об интересе ЦСКА

Футбольный агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, высказался о будущем игрока на фоне слухов о возможном переходе в московский ПФК ЦСКА. Ранее появились новости, что Караваев якобы требует у «Зенита» повышение зарплаты, в противном случае он может уйти в ЦСКА.

«На этой неделе я вернулся из Абу-Даби. Общение с разными футбольными клубами по поводу моих клиентов — часть моей работы.

Информация в медиа и телеграм-каналах об условиях контракта и повышении зарплаты Караваева — слухи и пустые разговоры.

Слава начал работать с командой ещё в ноябре. Весь отпуск он каждый день тренировался индивидуально в зале, а за неделю до сборов в Катаре готовился с тренером на базе «Зенита».

В Абу-Даби я встречался с ним. Чувствует себя отлично, на сборах не пропустил ни одной тренировки. Сейчас Слава максимально выкладывается, чтобы набрать форму и вернуться на поле в ближайших матчах. Он профессионал, который очень соскучился по футболу — сейчас его мысли только об этом», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

