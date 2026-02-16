Скидки
Вратарь «Зенита» оценил новичка команды Джона Дурана

Вратарь «Зенита» оценил новичка команды Джона Дурана
Голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв поделился впечатлениями от действий новичка команды Джона Дурана.

«До конца ещё не прочувствовал, но знаю, если мяч попадает к нему, и он готовится бить, может быть страшно (улыбается)»,— приводит слова Москвичёва официальный сайт клуба.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе Дурана 9 февраля на правах аренды. Игрок принадлежит «Аль-Насру». Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

Джон Дуран стал третьим новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Ранее к команде присоединились полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино» и защитник Игорь Дивеев из ЦСКА.

