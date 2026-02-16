Вратарь «Зенита» оценил новичка команды Джона Дурана

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв поделился впечатлениями от действий новичка команды Джона Дурана.

«До конца ещё не прочувствовал, но знаю, если мяч попадает к нему, и он готовится бить, может быть страшно (улыбается)»,— приводит слова Москвичёва официальный сайт клуба.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе Дурана 9 февраля на правах аренды. Игрок принадлежит «Аль-Насру». Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

Джон Дуран стал третьим новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Ранее к команде присоединились полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино» и защитник Игорь Дивеев из ЦСКА.