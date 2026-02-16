«Есть нюансы». Семак — о зимних сборах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о смене локаций команды на зимних сборах.

— Сергей Богданович, третий сбор, третья локация. Насколько с бытовой точки зрения непросто менять локации?

— Сложного ничего нет. Конечно, есть нюансы: здесь остановились исходя из того, что нам нужно было тренировочное поле. Здесь не так много вариантов, если мы говорим про сам Дубай, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.