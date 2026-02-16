Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Есть нюансы». Семак — о зимних сборах «Зенита»

«Есть нюансы». Семак — о зимних сборах «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о смене локаций команды на зимних сборах.

— Сергей Богданович, третий сбор, третья локация. Насколько с бытовой точки зрения непросто менять локации?
— Сложного ничего нет. Конечно, есть нюансы: здесь остановились исходя из того, что нам нужно было тренировочное поле. Здесь не так много вариантов, если мы говорим про сам Дубай, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Материалы по теме
«Он не такой, как Карпин». Орлов оценил поведение Сергея Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android