Голкипер «Зенита» Москвичёв высказался о вратарских тренировках и конкуренции в команде

Голкипер «Зенита» Москвичёв высказался о вратарских тренировках и конкуренции в команде
Голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв высказался о вратарских тренировках и конкуренции в команде.

— Тренировки у Юрия Владимировича Жевнова и Михаила Юрьевича Бирюкова всегда с изюминкой, с какими-то интересными вещами. Согласны с этим или нет и что для себя отмечаете?
— 100%! Изюминок много очень. Стараюсь впитывать по максимуму и работать на тренировках ещё больше.

— Как в конкурентной среде себя ощущаете? Многие говорили, в том числе Юрий Владимирович, что четыре полноценных вратаря для штаба — это хорошо. А как для вас?
— Думаю, для всех это очень хорошо. Для меня это конкуренция, а она, как известно, способствует прогрессу. А для штаба она всегда будет поддерживать хороший уровень сопротивления для нападающих и защитников, а это супер, — приводит слова Москвичёва официальный сайт клуба.

