«Рубин» объявил о продлении контракта с Нижегородовым

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с защитником Константином Нижегородовым. Стороны заключили новый договор до лета 2029 года.

Фото: ФК «Рубин»

«Костя остаётся в Казани! «Рубин» продлил контракт с защитником Константином Нижегородовым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года», — написала пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона, набрав 23 очка по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», на счету которого 40 очков. Этой зимой у «Рубина» поменялся тренер — Рашид Рахимов был уволен, а вместо него назначили Франка Артигу.