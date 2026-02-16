Матеус Рейс поделился первыми впечатлениями от ЦСКА

Новичок московского ПФК ЦСКА Матеус Рейс поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде. Он положительно отозвался о новых одноклубниках.

«Первые впечатления очень хорошие. Меня тепло приняли. Вижу, что команда сфокусирована на работе. Ребята — большие профессионалы. Я оптимистично смотрю в будущее и готов начать подготовку к сезону», — сказал Рейс в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Напомним, армейский клуб объявил о переходе 30-летнего футболиста из «Спортинга» в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. По данным португальских СМИ, зарплата 30-летнего защитника в ЦСКА составит € 3,5 млн за сезон.