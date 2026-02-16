Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матеус Рейс поделился первыми впечатлениями от ЦСКА

Матеус Рейс поделился первыми впечатлениями от ЦСКА
Комментарии

Новичок московского ПФК ЦСКА Матеус Рейс поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде. Он положительно отозвался о новых одноклубниках.

«Первые впечатления очень хорошие. Меня тепло приняли. Вижу, что команда сфокусирована на работе. Ребята — большие профессионалы. Я оптимистично смотрю в будущее и готов начать подготовку к сезону», — сказал Рейс в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Напомним, армейский клуб объявил о переходе 30-летнего футболиста из «Спортинга» в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. По данным португальских СМИ, зарплата 30-летнего защитника в ЦСКА составит € 3,5 млн за сезон.

Материалы по теме
Козлов и Рейс — в ЦСКА, Николсон возвращается, «Краснодар» берёт Ваханию! LIVE трансферов
Live
Козлов и Рейс — в ЦСКА, Николсон возвращается, «Краснодар» берёт Ваханию! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android