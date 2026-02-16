Скидки
Капитан «Локомотива» Митрюшкин — о Баринове: команда потеряла большого друга

Капитан «Локомотива» Митрюшкин — о Баринове: команда потеряла большого друга
Голкипер и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался относительно перехода полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Игроком армейцев Баринов стал в это трансферное окно.

— Вы ожидали ухода Баринова в ЦСКА?
— Для кого-то это, может, и было потрясением, но это профессиональный спорт — уважаем личный выбор игрока. Мы не знаем всех подробностей и не допрашивали Диму — все понимали, что с ним эту тему лучше не затрагивать. Но он всегда тренировался на все 100%. Удивились ли его уходу? Да, ведь он много лет провёл в клубе, это потеря для команды как в игровом плане, так и в человеческом. Коллектив потерял лидера и большого друга, — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

Капитан «Локомотива» Митрюшкин раскрыл, пытался ли его приобрести «Спартак»
