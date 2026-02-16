Скидки
Матеус Рейс рассказал, кого из ЦСКА знал до перехода в клуб

Матеус Рейс рассказал, кого из ЦСКА знал до перехода в клуб
Новичок московского ПФК ЦСКА Матеус Рейс рассказал, с кем из своих новых одноклубников был знаком до перехода в армейский клуб.

«Я знал Мойзеса и Жоао Виктора [до перехода в ЦСКА]. Мы знакомы по бразильскому чемпионату. Алвес, Энрике — мы все выпускники академии «Сан-Паулу», — сказал Рейс в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Напомним, армейский клуб объявил о переходе 30-летнего футболиста из «Спортинга» в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. По данным португальских СМИ, зарплата 30-летнего защитника в ЦСКА составит € 3,5 млн за сезон.

