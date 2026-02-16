Новичок ЦСКА Рейс: готов продолжить бразильскую традицию в великом клубе

Новичок московского ПФК ЦСКА Матеус Рейс сделал амбициозное заявление после перехода в стан армейского клуба.

«Я знаю, что в ЦСКА играло много известных бразильцев — Вагнер Лав, Карвальо. Я готов внести свой вклад в историю ЦСКА и продолжить бразильскую традицию в этом великом клубе», — сказал Рейс в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Напомним, армейский клуб объявил о переходе 30-летнего футболиста из «Спортинга» в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. По данным португальских СМИ, зарплата 30-летнего защитника в ЦСКА составит € 3,5 млн за сезон.