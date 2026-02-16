Скидки
Дивеев назвал самых принципиальных соперников в период выступлений за ЦСКА

Дивеев назвал самых принципиальных соперников в период выступлений за ЦСКА
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев назвал самых принципиальных для себя соперников, когда выступал за ЦСКА.

«Для меня главные матчи были со «Спартаком». Особенно когда играешь на спартаковской арене, ты выходишь, тебя освистывают, заводишься. «Зенит» тоже принципиальным был, потому что когда я играл за ЦСКА, то ни разу не выигрывал у «Зенита». Я очень хотел победить, у меня был настрой так же, как и на «Спартак», — сказал Дивеев в интервью «Зенит ТВ».

Защитник перешёл в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Дивеев сыграл 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми голами.

Комментарии
