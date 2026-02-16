Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев назвал нынешнего и потенциального лидеров в раздевалке ЦСКА

Дивеев назвал нынешнего и потенциального лидеров в раздевалке ЦСКА
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев назвал нынешнего и потенциального лидеров в раздевалке ЦСКА.

«Я не считал себя лидером. Был костяк: Вано [Иван Обляков], Гаич, Мойзес. Это тот костяк, который руководил и помогал всем. Именно одного взять лидера, то я назову только Акинфеева. Надеюсь, что лидером в будущем станет Кисляк, потому что у него характер такой, когда во время игры или в перерыве он эмоциональный и всегда может что-то сказать», — сказал Дивеев в интервью «Зенит ТВ».

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Дивеев назвал самых принципиальных соперников в период выступлений за ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android