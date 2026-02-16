Защитник «Зенита» Игорь Дивеев назвал нынешнего и потенциального лидеров в раздевалке ЦСКА.

«Я не считал себя лидером. Был костяк: Вано [Иван Обляков], Гаич, Мойзес. Это тот костяк, который руководил и помогал всем. Именно одного взять лидера, то я назову только Акинфеева. Надеюсь, что лидером в будущем станет Кисляк, потому что у него характер такой, когда во время игры или в перерыве он эмоциональный и всегда может что-то сказать», — сказал Дивеев в интервью «Зенит ТВ».

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.