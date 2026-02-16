Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Вильмаре Барриосе.

«Барриос — собака на поле. Футбольный сленг, где мяч, там и он. Куда не отдаёшь передачу, там Барриос. Он всегда в подкатах, всегда на тоненького, чуть ли не фол. Цепкий, настоящий опорник», — сказал Дивеев в интервью «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне Барриос провёл за клуб из Санкт-Петербурга 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 18 встреч Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.