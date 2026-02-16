Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барриос — собака на поле». Дивеев — о полузащитнике

«Барриос — собака на поле». Дивеев — о полузащитнике
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Вильмаре Барриосе.

«Барриос — собака на поле. Футбольный сленг, где мяч, там и он. Куда не отдаёшь передачу, там Барриос. Он всегда в подкатах, всегда на тоненького, чуть ли не фол. Цепкий, настоящий опорник», — сказал Дивеев в интервью «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне Барриос провёл за клуб из Санкт-Петербурга 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 18 встреч Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Дивеев назвал самых принципиальных соперников в период выступлений за ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android