Пропустивший несколько месяцев Исак близок к возвращению в строй после травмы — Mirror

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Швеции Александер Исак, выбывший из строя в декабре после серьёзной травмы, планирует вернуться к мартовскому перерыву на международные матчи. Шведский футболист получил перелом ноги в результате столкновения с защитником «Тоттенхэма» Микки ван де Веном и перенёс операцию на лодыжке и малоберцовой кости. В связи с этим Исак не мог играть несколько месяцев.

На недавних клубных фотографиях видно, как Исак тренируется индивидуально на базе клуба, занимается в тренажёрном зале и выполняет лёгкие футбольные упражнения.

По информации Mirror, главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер надеется, что Исак сможет принять участие в отборочной встрече чемпионата мира 2026 года с Украиной, которая состоится 26 марта. Поттер ранее подчёркивал, что восстановление после таких травм является долгим и сложным процессом, однако существует шанс на возвращение Исака в строй. В текущем сезоне нападающий забил три гола в 16 матчах за клуб.