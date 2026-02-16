Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пропустивший несколько месяцев Исак близок к возвращению в строй после травмы — Mirror

Пропустивший несколько месяцев Исак близок к возвращению в строй после травмы — Mirror
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Швеции Александер Исак, выбывший из строя в декабре после серьёзной травмы, планирует вернуться к мартовскому перерыву на международные матчи. Шведский футболист получил перелом ноги в результате столкновения с защитником «Тоттенхэма» Микки ван де Веном и перенёс операцию на лодыжке и малоберцовой кости. В связи с этим Исак не мог играть несколько месяцев.

На недавних клубных фотографиях видно, как Исак тренируется индивидуально на базе клуба, занимается в тренажёрном зале и выполняет лёгкие футбольные упражнения.

По информации Mirror, главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер надеется, что Исак сможет принять участие в отборочной встрече чемпионата мира 2026 года с Украиной, которая состоится 26 марта. Поттер ранее подчёркивал, что восстановление после таких травм является долгим и сложным процессом, однако существует шанс на возвращение Исака в строй. В текущем сезоне нападающий забил три гола в 16 матчах за клуб.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» готовы заплатить € 95 млн отступных за Нико Уильямса — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android