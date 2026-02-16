Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев рассказал Аршавину, как прошла его адаптация в «Зените»

Дивеев рассказал Аршавину, как прошла его адаптация в «Зените»
Комментарии

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с бывшими футболистами команды Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым рассказал, как прошла его адаптация в санкт-петербургском клубе. Защитник сборной России присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно.

Аршавин: Во-первых, добро пожаловать в «Зенит». Уже несколько недель ты в команде. Ко всему ли ты привык? Комфортно ли ты здесь обосновался? Освоился?

Дивеев: Ну, был такой небольшой мандраж, всё равно команда статусная. Думал, как ко мне будут относиться игроки? Иностранцы, наверное, больше, потому что с русскими я в сборной как-то больше вижусь. Поэтому, когда приехал, вообще не было никакого давления. Приняли с позитивом, сразу в коридорчик меня загнали. Так что в этом плане вообще адаптация прошла очень легко, — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Девятый номер в «Зените» — проклятие? 6 примеров говорят именно об этом
Девятый номер в «Зените» — проклятие? 6 примеров говорят именно об этом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android