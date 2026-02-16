Тренер лидирующего в Лиге 1 «Ланса» Саж ответил, думает ли о чемпионской гонке
Поделиться
Главный тренер «Ланса» Пьер Саж дал комментарий на тему возможного участия команды в чемпионской гонке. Ранее кроваво-золотые со счётом 5:0 разгромили «Париж» в 22-м туре Лиги 1 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Франции. У «Ланса» – 52 очка, у «Пари Сен-Жермен» со второй строчки – 51 очко.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Париж
Париж
Окончен
0 : 5
Ланс
Ланс
0:1 Саид – 24' 0:2 Саид – 38' 0:3 Товен – 58' 0:4 Фофана – 90' 0:5 Фофана – 90+5'
«Я не думаю о титуле. Мы сосредоточены на том, чтобы зарабатывать очки, к этому моменту мы достигли текущих целей. После этого мы подумаем о Лиге конференций, для Лиги чемпионов нужны хотя бы три победы, если не больше. [В плане конкуренции] мы больше думаем о «Марселе» и «Лионе», — приводит слова Сажа Get French Football News.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
18:13
-
18:10
-
18:03
-
17:59
-
17:55
-
17:29
-
17:26
-
17:22
-
17:18
-
17:10
-
16:58
-
16:51
-
16:49
-
16:47
-
16:37
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:06
-
16:06
-
16:01
-
15:53
-
15:50
-
15:49
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:03
-
15:00
-
14:58