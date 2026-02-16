Тренер лидирующего в Лиге 1 «Ланса» Саж ответил, думает ли о чемпионской гонке

Главный тренер «Ланса» Пьер Саж дал комментарий на тему возможного участия команды в чемпионской гонке. Ранее кроваво-золотые со счётом 5:0 разгромили «Париж» в 22-м туре Лиги 1 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Франции. У «Ланса» – 52 очка, у «Пари Сен-Жермен» со второй строчки – 51 очко.

«Я не думаю о титуле. Мы сосредоточены на том, чтобы зарабатывать очки, к этому моменту мы достигли текущих целей. После этого мы подумаем о Лиге конференций, для Лиги чемпионов нужны хотя бы три победы, если не больше. [В плане конкуренции] мы больше думаем о «Марселе» и «Лионе», — приводит слова Сажа Get French Football News.