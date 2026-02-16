Скидки
Тренер лидирующего в Лиге 1 «Ланса» Саж ответил, думает ли о чемпионской гонке

Комментарии

Главный тренер «Ланса» Пьер Саж дал комментарий на тему возможного участия команды в чемпионской гонке. Ранее кроваво-золотые со счётом 5:0 разгромили «Париж» в 22-м туре Лиги 1 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Франции. У «Ланса» – 52 очка, у «Пари Сен-Жермен» со второй строчки – 51 очко.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Париж
Париж
Окончен
0 : 5
Ланс
Ланс
0:1 Саид – 24'     0:2 Саид – 38'     0:3 Товен – 58'     0:4 Фофана – 90'     0:5 Фофана – 90+5'    

«Я не думаю о титуле. Мы сосредоточены на том, чтобы зарабатывать очки, к этому моменту мы достигли текущих целей. После этого мы подумаем о Лиге конференций, для Лиги чемпионов нужны хотя бы три победы, если не больше. [В плане конкуренции] мы больше думаем о «Марселе» и «Лионе», — приводит слова Сажа Get French Football News.

«Ланс» разгромил «Париж» и обошёл «ПСЖ» в таблице Лиги 1
