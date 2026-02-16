Пау Кубарси: «Барселона» — это клуб моей жизни

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о первых воспоминаниях о клубе и планах на будущую карьеру.

«Мои первые воспоминания о «Барселоне» связаны с [Лионелем] Месси, [Андресом] Иньестой и Хави, а затем – и с их трио. Финал Лиги чемпионов с «Ювентусом» в 2015 году – это первый значимый матч, который я хорошо запомнил. В тот день я решил, что хочу играть за «Барсу».

Мой дядя часто посещал «Камп Ноу» и постоянно делился своими ощущениями, что произвело на меня огромное впечатление. Именно он во многом привил мне это чувство принадлежности. В марте 2019 года, в своём первом сезоне в клубе, я ходил с ним на дерби с «Эспаньолом» (2:0). Месси забил оба гола, в том числе изящную «паненку» со штрафного.

Я всегда восхищался Карлесом Пуйолем и Жераром Пике. Игру Пуйоля я знаю в основном по его лучшим моментам, и я старался черпать вдохновение из его характера и лидерства в команде. Что касается Пике, я внимательно изучал его технику выноса мяча и позиционирование, что очень помогло мне стать тем игроком, которым я являюсь сейчас. Мне также очень нравится [Вирджил] ван Дейк – он является образцом спокойствия, лидерства и умения возвращать мяч.

Несколько клубов проявляли ко мне интерес, но я никогда не представлял себя где-то ещё. «Барса» – это клуб моей жизни», – приводит слова Кубарси L’Équipe.

В текущем сезоне Кубарси принял участие в 32 играх за клуб во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 80 млн.