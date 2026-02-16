Скидки
Илья Вахания подписал контракт с «Краснодаром». Игрок перейдёт в новый клуб летом

Защитник «Ростова» Илья Вахания подписал контракт с «Краснодаром». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Контракт игрока вступит в силу с 15 июня 2026 года.

В первой половине текущего сезона 25-летний футболист принял участие во всех 18 матчах жёлто-синих в Мир Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ещё один мяч Вахания забил в Фонбет Кубке России, где провёл четыре игры.

Вахания является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», В «Ростов» он перешёл из второй команды сине-бело-голубых перед стартом сезона-2022/2023. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 3 млн.

