Игроки «ПСЖ» Руис и Маюлу пропустят первый стыковой матч ЛЧ с «Монако» — Le Parisien

Игроки «ПСЖ» Руис и Маюлу пропустят первый стыковой матч ЛЧ с «Монако» — Le Parisien
Полузащитники Фабиан Руис и Сенни Маюлу пропустят первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с «Монако», который состоится 17 февраля. Об этом сообщает Le Parisien.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фабиан Руис не играет с 20 января из-за травмы левого колена, полученной во встрече с лиссабонским «Спортингом» (1:2), игрок уже приступил к индивидуальным тренировкам, но в ближайшем матче он вряд ли выйдет на поле. Сенни Маюлу получил повреждение в игре Лиги 1 с «Марселем» (5:0), он тоже не примет участия в первой встрече ЛЧ с монегасками.

Жоау Невеш и Усман Дембеле получили травмы в матче Лиги 1 с «Ренном» (1:3), однако ожидается, что они смогут сыграть с «Монако».

Нападающий «Монако» Аклиуш может пропустить первый стыковой матч Лиги чемпионов с «ПСЖ»
