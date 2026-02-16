Скидки
«Рома» готова выкупить Дониэлла Малена у «Астон Виллы» — Романо

«Рома» начинает процесс выкупа нападающего Дониэлла Малена у «Астон Виллы». Клуб готов активировать опцию выкупа игрока. «Астон Вилла» получит € 25 млн, добавив к уже выплаченным € 2 млн за аренду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Обязательный пункт выкупа сработает, если «Рома» попадёт в Лигу чемпионов или Лигу Европы, а также если Мален сыграет в 50% матчей до июня. Кроме того, «Астон Вилла» получит 10-процентную долю от будущей перепродажи игрока.

Дониэлл Мален уже провёл пять встреч за «Рому», в которых забил пять голов. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А с 47 очками после 25 туров.

Комментарии
