«Пойми, нам нужен нападающий». Дивеев — о звонке от Бабаева перед уходом из ЦСКА

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с экс-игроком команды Андреем Аршавиным поделился подробностями телефонного разговора с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым перед трансфером в санкт-петербургский клуб. Сине-бело-голубые подписали российского защитника в обмен на форварда Лусиано Гонду.

Аршавин: Смотри, до твоего перехода слухи всё равно ходили, так или иначе, что ты можешь перейти в «Зенит». И когда ты понял, что всё, действительно, вот именно что в этот раз это уже не просто слухи и вероятность перехода большая?

Дивеев: Ну, когда, наверное, мне позвонил Бабаев и сказал: «Есть такой интерес от «Зенита», и плюс Игорь, пойми то, что нам тоже нужен нападающий». И я как бы понимал то, что здесь уже как будто на там 80-90% переход осуществится. Понятно, там надо, чтобы клубы договорились сами, вот это всё там, и они сами занимались, Но я ему дал понять то, что я готов, типа, и я этого как бы хочу.

Аршавин: А тебя это не удивило? Или тебе предварительно сказали, что тебе будет звонить Бабаев?

Дивеев Нет, меня это не удивило, и мне никто не говорил, что будет звонить Бабаев.

Аршавин: Скажи мне, интересно, как это происходит? Просто ты один из лучших игроков ЦСКА. И тебе звонит гендиректор и говорит: «А мы готовы тебя обменять». Ну, у меня сомнения возникли по поводу моего руководства. Или мы какие-то нюансы просто не знаем?

Дивеев: Но там просто именно такой как бы был разговор про то, что я хочу. Вот именно он мне сказал: «Что ты хочешь?» Я ему сказал: «Если это будет выгодно для ЦСКА и для «Зенита», я готов это сделать». Всё. Вот именно такой был конкретный ответ с моей стороны. Там не было сказано: «Мы готовы это рассмотреть, скажи своё мнение», — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».