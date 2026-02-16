Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Михаил Рядно перешёл из ЦСКА в «Балтику»

Защитник Михаил Рядно перешёл из ЦСКА в «Балтику»
Комментарии

Калининградская «Балтика» на официальном сайте объявила о трансфере защитника Михаила Рядно из ЦСКА.

«Между футбольными клубами «Балтика» и ЦСКА достигнута договорённость о трансфере защитника Михаила Рядно. Молодой футболист подписал контракт с нашей командой до 31 декабря 2029 года!

Миша — воспитанник армейцев. Первый профессиональный контракт с родным клубом он подписал в июле 2023 года. Тогда же Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, установив рекорд как самый молодой участник турнира. В конце месяца защитник провёл свои первые минуты на высшем уровне, выйдя почти на час в игре с «Уралом».

Миша — действующий игрок молодёжной сборной России!

Приветствуем Михаила в рядах балтийцев и желаем продолжения своего футбольного развития в нашем клубе!» — сказано в сообщении «Балтики».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Мы все были ноунеймами». Капитан «Балтики» объяснил феномен команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android