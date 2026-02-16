Защитник Михаил Рядно перешёл из ЦСКА в «Балтику»

Калининградская «Балтика» на официальном сайте объявила о трансфере защитника Михаила Рядно из ЦСКА.

«Между футбольными клубами «Балтика» и ЦСКА достигнута договорённость о трансфере защитника Михаила Рядно. Молодой футболист подписал контракт с нашей командой до 31 декабря 2029 года!

Миша — воспитанник армейцев. Первый профессиональный контракт с родным клубом он подписал в июле 2023 года. Тогда же Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, установив рекорд как самый молодой участник турнира. В конце месяца защитник провёл свои первые минуты на высшем уровне, выйдя почти на час в игре с «Уралом».

Миша — действующий игрок молодёжной сборной России!

Приветствуем Михаила в рядах балтийцев и желаем продолжения своего футбольного развития в нашем клубе!» — сказано в сообщении «Балтики».