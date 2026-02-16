Скидки
«Аякс» сообщил о серьёзной травме Александра Зинченко и необходимости операции

Комментарии

«Аякс» на своём официальном сайте опубликовал заявление о травме защитника Александра Зинченко. Украинский футболист получил повреждение на выходных и был заменён в начале матча с «Фортуной». Обследование выявило серьёзную травму колена, что требует хирургического вмешательства. Операция состоится в ближайшее время. Точные сроки восстановления 29-летнего игрока «Аякс» не уточняет. В заявлении подчёркивается, что восстановление будет долгим и сезон для Зинченко завершён.

Инсайдер Фабрицио Романо предполагает, что восстановление футболиста займёт не менее шести-семи месяцев.

1 февраля Зинченко на правах аренды присоединился к «Аяксу». Ранее сообщалось, что клуб из столицы Нидерландов заплатит лондонскому «Арсеналу» за игрока € 1,5 млн плюс бонусы, связанные с его выступлениями в Лиге чемпионов. В текущем сезоне защитник играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды, приняв участие в 10 встречах, не отметившись результативными действиями. Ранее Зинченко выступал за «Манчестер Сити», «Уфу» и ПСВ.

В «Арсенал» украинский игрок перешёл в 2022 году. Всего в составе «канониров» защитник провёл 91 матч во всех турнирах, в которых забил три гола.

