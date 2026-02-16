Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Тьяго Силвы дебютировал за сборную Англии U15

Сын Тьяго Силвы дебютировал за сборную Англии U15
Комментарии

Футболист Яго Силва, сын бывшего защитника сборной Бразилии Тьяго Силвы, дебютировал за национальную команду Англии в возрастной категории до 15 лет. Об этом сообщает Tribal Football.

Силва-младший мог выступать за сборную Бразилии, но выбрал «трёх львов». Яго и его младший брат Исаго живут в Лондоне и занимаются в академии «Челси», за который ранее выступал их отец. В своей дебютной игре за английскую национальную команду U15 Яго Силва помог партнёрам по сборной разгромить команду Кипра со счётом 3:0.

В составе лондонского клуба Тьяго Силва выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
Отец Ламина Ямаля сравнил сына с Диего Марадоной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android