Сын Тьяго Силвы дебютировал за сборную Англии U15

Футболист Яго Силва, сын бывшего защитника сборной Бразилии Тьяго Силвы, дебютировал за национальную команду Англии в возрастной категории до 15 лет. Об этом сообщает Tribal Football.

Силва-младший мог выступать за сборную Бразилии, но выбрал «трёх львов». Яго и его младший брат Исаго живут в Лондоне и занимаются в академии «Челси», за который ранее выступал их отец. В своей дебютной игре за английскую национальную команду U15 Яго Силва помог партнёрам по сборной разгромить команду Кипра со счётом 3:0.

В составе лондонского клуба Тьяго Силва выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.