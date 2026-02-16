Дивеев: как только перешёл в «Зенит», Круговой сразу свой дом продал. Так бы у него снимал

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с экс-игроком команды Андреем Аршавиным рассказал, как на его переход отреагировал партнёр по сборной России Данил Круговой.

Аршавин: Что там наш шпион Круг [Данил Круговой] рассказывал про «Зенит»? Секреты какие-то выдавал?

Дивеев: Да, Круг как раз, как только я перешёл [в «Зенит»], он сразу свой дом продал. Дурак. Так бы я снимал у него нормально в Питере. Ну, ничего не рассказывал такого, говорит, типа удачи тебе. И он мне подколол, что-то типа ты перешёл туда сидеть под бразильцами, такое что-то, был юмор от него. Ну, я нормально к этому отношусь, — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

Дивеев перебрался в «Зенит» из ЦСКА в январе текущего года. Круговой перешёл из «Зенита» в ЦСКА в июле 2024-го.