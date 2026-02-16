Луганская «Заря» получила лицензии для участия во Второй лиге России

Президент луганской «Зари» Араик Асатрян сообщил, что клуб успешно прошёл лицензирование для участия во Второй лиге. Команда будет выступать в зоне «Юг» дивизиона «Б».

«Для нашего региона это исторический момент, что мы получили профессиональный статус и будем участвовать в соревнованиях. Играть домашние матчи мы будем в хуторе Абрамовка. Мы организовываем автобусы для болельщиков, на последних матчах в Третьей лиге мы привозили пять-шесть автобусов с фанатами.

Мы ждём тот момент, когда сможем проводить домашние матчи на родном «Авангарде», где в 1972 году «Заря» стала чемпионом Советского Союза», — сказал президент клуба в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне во Второй лиге выступают «Севастополь» и ялтинский «Рубин».