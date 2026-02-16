Дивеев высказался о взаимоотношениях с Акинфеевым после ухода из ЦСКА

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с бывшими футболистами команды Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнёром по ЦСКА Игорем Акинфеевым. Защитник сборной России присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно.

Радимов: Какие отношения у тебя с Акинфеевым были? Игорь давил авторитетом?

Аршавин: Почему мы спрашиваем — потому что мы играли долгое время с Игнашевичем, и, как поговаривают, хотя, честно, я во время карьеры об этом не знал и не думал, у них были не самые лучшие отношения.

Дивеев: Ну, как я тоже слышал, у них, да, у них такие отношения…

Аршавин: ЦСКА мало пропускал и редко, и они не могли вину поделить между собой.

Дивеев: Я знаю, что у них такие отношения как бы не суперхорошие. Это я слышал по слухам.

Аршавин: Он тебе не говорил, что ты второй Игнашевич?

Дивеев: Нет, нет. Он мне всегда говорил, что какой-то гол если забивают, то ты, защитник, виноват.

Радимов: Не, ну всё правильно, а чё?

Дивеев: Ну, это да, это нормально. Нет, именно взять Акинфеева, он хороший, опытный мужик, который как лидер, как батя команды. Он, допустим, если там какая-то тренировка, там, понятно, ха-ха-хи-хи. Если мы играем в футбол и он там пропускает, он начинает заводиться, начинает всех куда-то подальше слать. Ну и был момент, когда мы на игре тоже с ним кусались, я там ему отвечал, он мне отвечал. Но потом после игр просто нормально жали руки и вместе в баню заходили, — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».