Динамо Москва — Урал, результат матча 16 февраля 2026, счёт 1:2, товарищеский матч

Московское «Динамо» проиграло «Уралу» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между московским «Динамо» из Мир Российской Премьер-Лиги и екатеринбургским «Уралом» из Лиги Pari. Команды играли на тренировочном сборе в ОАЭ. Матч проходил в закрытом режиме. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты клуба из Екатеринбурга.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
16 февраля 2026, понедельник. 15:45 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0     1:1 Марков – 2'     1:2 Филипенко – 3'    

Забитыми мячами в составе клуба Первой лиги отметились нападающий Евгений Марков (пенальти) и полузащитник Евгений Харин.

Вторая товарищеская встреча между командами состоится сегодня вечером. «Динамо» в первом официальном матче календарного года сыграет с «Крыльями Советов». Встреча 19-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 1 марта.

Новости. Футбол
