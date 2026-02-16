Московское «Динамо» проиграло «Уралу» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между московским «Динамо» из Мир Российской Премьер-Лиги и екатеринбургским «Уралом» из Лиги Pari. Команды играли на тренировочном сборе в ОАЭ. Матч проходил в закрытом режиме. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты клуба из Екатеринбурга.

Забитыми мячами в составе клуба Первой лиги отметились нападающий Евгений Марков (пенальти) и полузащитник Евгений Харин.

Вторая товарищеская встреча между командами состоится сегодня вечером. «Динамо» в первом официальном матче календарного года сыграет с «Крыльями Советов». Встреча 19-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 1 марта.