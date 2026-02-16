Бастони столкнулся с угрозами и оскорблениями после инцидента в матче с «Ювентусом»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони стал объектом угроз и оскорблений после инцидента, приведшего к удалению защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю в матче 25-го тура Серии А, завершившегося со счётом 3:2.

На 42-й минуте встречи Калюлю едва не задел Бастони после неточного паса Фабио Миретти. Однако футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, что привело к тому, что главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую жёлтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление соперника, что вызвало негативную реакцию со стороны фанатов.

После игры на Алессандро обрушилась волна угроз и оскорблений в социальных сетях. В ответ на негативные комментарии Бастони ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами. Его жена даже отключила свой аккаунт из-за грубых оскорблений. Бастони оказался расстроен разразившимся скандалом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

В «Интере» выразили поддержку защитнику в этой непростой ситуации. Руководство клуба уже общалось с футболистом, пытаясь успокоить его и поддержать морально. В клубе уверены, что ранее со стороны Бастони не было никаких симуляций, и готовы защищать своего игрока от несправедливой критики.