Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бастони столкнулся с угрозами и оскорблениями после инцидента в матче с «Ювентусом»

Бастони столкнулся с угрозами и оскорблениями после инцидента в матче с «Ювентусом»
Комментарии

Защитник «Интера» Алессандро Бастони стал объектом угроз и оскорблений после инцидента, приведшего к удалению защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю в матче 25-го тура Серии А, завершившегося со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

На 42-й минуте встречи Калюлю едва не задел Бастони после неточного паса Фабио Миретти. Однако футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, что привело к тому, что главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую жёлтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление соперника, что вызвало негативную реакцию со стороны фанатов.

После игры на Алессандро обрушилась волна угроз и оскорблений в социальных сетях. В ответ на негативные комментарии Бастони ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами. Его жена даже отключила свой аккаунт из-за грубых оскорблений. Бастони оказался расстроен разразившимся скандалом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

В «Интере» выразили поддержку защитнику в этой непростой ситуации. Руководство клуба уже общалось с футболистом, пытаясь успокоить его и поддержать морально. В клубе уверены, что ранее со стороны Бастони не было никаких симуляций, и готовы защищать своего игрока от несправедливой критики.

Материалы по теме
Глава судей Серии А упрекнул Бастони за симуляцию, приведшую к удалению Калюлю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android