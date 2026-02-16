Роберто Баджо: обожаю Пепа Гвардиолу! Его команды всегда хорошо играют

Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо высоко отозвался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Ранее они вместе выступали за «Брешию».

«Я обожаю Пепа Гвардиолу! Его команды всегда хорошо играют, он здорово себя проявил в каждой стране, в которой работал. Если бы я сейчас был футболистом, то хотел бы играть под его руководством», — приводит слова Баджо журналист Николо Скира в социальной сети X.

На протяжении игровой карьеры Роберто Баджо становился чемпионом Италии в составе «Ювентуса» и «Милана», в составе туринцев он также брал Кубок страны и Кубок УЕФА. С «Болоньей» он завоевал Кубок Интертото.

В рамках своей тренерской Карьеры Хосеп Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией». В каждой из этих команд специалист завоевал множество престижных трофеев.