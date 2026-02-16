«Зенит» и «Краснодар» проведут товарищеский матч на третьем сборе 17 февраля
Санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Краснодаром» в рамках третьего тренировочного сбора. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте команды. Игра пройдёт на стадионе «Джабаль Али» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
6 февраля команды уже встречались в товарищеском матче в рамках 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. Разгромную победу праздновали чёрно-зелёные (3:0).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34' 2:0 Хмарин – 54' 3:0 Гусейнов – 57'
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Мурада Мусаева 40 очков в 18 встречах. «Зенит» располагается на второй строчке с 39 очками.
