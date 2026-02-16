Скидки
«Катастрофа». Гурцкая — о переходе Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»

«Катастрофа». Гурцкая — о переходе Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переходе уругвайского нападающего Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар». О трансфере было официально объявлено в среду, 11 февраля. С футболистом был подписан контракт на два с половиной года — до лета 2028-го.

«Для меня переход Боселли в «Краснодар» — это просто катастрофа. Это не замена Перрену. Я не помню, чтобы он играл где-то крайнего нападающего хорошо. Насколько он умеет хорошо играть, допустим, с краю — мы вообще об этом ничего не знаем.

Может ли он заменить Кордобу? Не знаю. Мне не нравится Мозес, точно, он не уровень «Краснодара». Но он больше готов к игре «Краснодара». Он больше готов к комбинационной игре, чем Боселли. Потому что мне кажется, что Боселли — это вообще не игрок, который в комбинационный футбол может играть.

Я не понимаю, для чего вообще это. Хоть для сегодняшнего футбола € 650 тыс., или сколько там, 65 млн рублей — это не такие большие деньги, но просто зачем? Для того, чтобы он летом поехал куда-то искать себе команду», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

