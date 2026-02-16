Скидки
Франческо Тотти: возвращение в «Рому»? Мы это обсуждаем

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти высказался о возможном возвращении в римский клуб.

«Возвращение в «Рому»? Мы это обсуждаем. Есть ещё несколько деталей, которые нужно уточнить, однако могу сказать, что работа идёт. Посмотрим, что будет дальше. Но большего не скажу», — приводит слова Тотти Sky Sport Italia.

Ранее в прессе появилась информация, что Франческо Тотти может вернуться в команду в качестве технического директора клуба. Форвард является лучшим бомбардиром в истории «Ромы», он забил 307 голов в 785 матчах. Итальянец завершил карьеру в 2017 году.

На данный момент «Рома» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А.

