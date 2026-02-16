Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм» спустя 33 дня работы в тренерском штабе

Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм» спустя 33 дня работы в тренерском штабе
Комментарии

Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм» после 33 дней работы в тренерском штабе. Нидерландец был назначен в середине января 2026 года, когда клуб объявил о его вступлении в команду. Увольнение произошло на фоне неудачных результатов клуба в Премьер-лиге, что привело к решению руководства уволить главного тренера Томаса Франка. На его место был назначен Игор Тудор, который подписал краткосрочный контракт до конца сезона.

Как сообщает The Athletic, после назначения Тудора Хейтинга решил не оставаться в клубе. На данный момент «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 22 февраля с «Арсеналом».

6 ноября 2025 года Хейтинга был уволен с поста главного тренера «Аякса», куда он пришёл в июле того же года. Это был его первый опыт работы во главе взрослой команды, так как ранее он тренировал юниорские и молодёжные составы амстердамского клуба. С июля 2024 года по май 2025 года Хейтинга работал ассистентом главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.

Материалы по теме
Игор Тудор прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Тоттенхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android