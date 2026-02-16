Гурцкая — о «Зените»: Соболев — якорь страшный, Барриос очень сильно сдаёт

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игре «Зенита» в товарищеских матчах во время подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги.

«Если без шуток, смотри. Соболев — это якорь страшный, непреодолимый. Точно его не должно быть в составе. Плюс, не знаю, или там была жара нечеловеческая, в этих матчах, но это очень медленно — всё, что делает Барриос. Он боится ошибиться. Это то, чего не было. Он все мячи принимал по ходу, рисковал, однако в последние два года он очень сильно сдаёт.

Плюс Вендел, который опускается низко, берёт мяч, тащит его, много теряет времени. Вся конструкция, в которой Макс Глушенков должен играть повыше, ему надо мячи доставлять. Но я заметил, не знаю, видно ли это было вживую, Вендел приходит в эту точку, Глушенков приходит в эту точку, и очень часто Педро смещается слева в центр. И там получается большое скопление, что очень сильно облегчает работу защитникам», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»