Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая — о «Зените»: Соболев — якорь страшный, Барриос очень сильно сдаёт

Гурцкая — о «Зените»: Соболев — якорь страшный, Барриос очень сильно сдаёт
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игре «Зенита» в товарищеских матчах во время подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги.

«Если без шуток, смотри. Соболев — это якорь страшный, непреодолимый. Точно его не должно быть в составе. Плюс, не знаю, или там была жара нечеловеческая, в этих матчах, но это очень медленно — всё, что делает Барриос. Он боится ошибиться. Это то, чего не было. Он все мячи принимал по ходу, рисковал, однако в последние два года он очень сильно сдаёт.

Плюс Вендел, который опускается низко, берёт мяч, тащит его, много теряет времени. Вся конструкция, в которой Макс Глушенков должен играть повыше, ему надо мячи доставлять. Но я заметил, не знаю, видно ли это было вживую, Вендел приходит в эту точку, Глушенков приходит в эту точку, и очень часто Педро смещается слева в центр. И там получается большое скопление, что очень сильно облегчает работу защитникам», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Девятый номер в «Зените» — проклятие? 6 примеров говорят именно об этом
Девятый номер в «Зените» — проклятие? 6 примеров говорят именно об этом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android