Моуринью: у меня нет абсолютно никаких обид на «Реал»

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Бенфику», прокомментировал предстоящий стыковой матч Лиги чемпионов со своим бывшим клубом и высказался о болельщиках мадридского клуба.

«Что я чувствую, когда слышу, как мадридцы положительно отзываются обо мне? В Мадриде я сделал всё, что мог. В чём-то я преуспел, в чём-то потерпел неудачу, но я действительно сделал всё, что мог. И когда ты выкладываешься полностью, возникает связь, которая длится вечно. Болельщики «Реала» по-прежнему уважают и ценят меня за это. У меня нет абсолютно никаких обид на «Реал», — приводит слова Моуринью Madrid Zone в соцсети Х.

Первый стыковой матч Лиги чемпионов пройдёт 17 февраля на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
