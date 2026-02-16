Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: квиз — *******, «Спартак» всех порвёт в квизе в чемпионате России

Гурцкая: квиз — *******, «Спартак» всех порвёт в квизе в чемпионате России
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о перспективах московского «Спартака» в весенней части сезона, а также прокомментировал организованный командой квиз во время подготовки к возобновлению Мир Российской Премьер-Лиги.

«Что я тебе скажу? Квиз — *******. Блестящий квиз. Можно в квизе участвовать. Думаю, они всех порвут в квизе в чемпионате России. Думаю, надо добиваться, чтобы суммировали футбольный результат плюс квиз.

Караоке, «Что? Где? Когда?», вот это всё. Троеборье. Но за футбол чтобы самое маленькое количество баллов давали. Честно, я не вижу, чтобы «Спартак» поднялся с шестого места. Вообще ни одного фактора нет», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Варианты Хлусевича после «Спартака», «Локо» не смог взять Олейникова. Трансферы РПЛ. LIVE
Live
Варианты Хлусевича после «Спартака», «Локо» не смог взять Олейникова. Трансферы РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android