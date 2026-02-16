Гурцкая: квиз — *******, «Спартак» всех порвёт в квизе в чемпионате России

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о перспективах московского «Спартака» в весенней части сезона, а также прокомментировал организованный командой квиз во время подготовки к возобновлению Мир Российской Премьер-Лиги.

«Что я тебе скажу? Квиз — *******. Блестящий квиз. Можно в квизе участвовать. Думаю, они всех порвут в квизе в чемпионате России. Думаю, надо добиваться, чтобы суммировали футбольный результат плюс квиз.

Караоке, «Что? Где? Когда?», вот это всё. Троеборье. Но за футбол чтобы самое маленькое количество баллов давали. Честно, я не вижу, чтобы «Спартак» поднялся с шестого места. Вообще ни одного фактора нет», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»