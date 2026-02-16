Московское «Динамо» победило «Урал» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между московским «Динамо» из Мир Российской Премьер-Лиги и екатеринбургским «Уралом» из Лиги Pari. Команды играли на тренировочном сборе в ОАЭ. Встреча проходила в закрытом режиме. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты столичного клуба.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
16 февраля 2026, понедельник. 18:15 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Сергеев – 1' 2:0 Сергеев – 2' 2:1
Оба гола в составе бело-голубых записал на свой счёт нападающий Иван Сергеев.
Ранее днём команды сыграли первый из двух товарищеских матчей. В нём победу одержали футболисты «Урала». Забитыми мячами в составе клуба Первой лиги отметились нападающий Евгений Марков (пенальти) и полузащитник Евгений Харин.
