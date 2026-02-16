Московское «Динамо» победило «Урал» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между московским «Динамо» из Мир Российской Премьер-Лиги и екатеринбургским «Уралом» из Лиги Pari. Команды играли на тренировочном сборе в ОАЭ. Встреча проходила в закрытом режиме. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты столичного клуба.

Оба гола в составе бело-голубых записал на свой счёт нападающий Иван Сергеев.

Ранее днём команды сыграли первый из двух товарищеских матчей. В нём победу одержали футболисты «Урала». Забитыми мячами в составе клуба Первой лиги отметились нападающий Евгений Марков (пенальти) и полузащитник Евгений Харин.