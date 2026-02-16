Тренер «Галатасарая» Бурук ответил, в каком случае его команда может переиграть «Ювентус»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Нашей целью в начале сезона было финишировать в первой восьмёрке [на общем этапе] и сразу выйти в 1/8 финала. Мы этого не достигли, но попасть в топ-24 и иметь шанс сыграть в плей-офф — хорошая возможность на пути к достижению нашей цели. Первый матч мы проведём дома. Мы знаем, что у нашего соперника очень высококлассные игроки и хороший тренер. У них были встречи, где они играли здорово, однако не смогли победить, в последнее время им не везло. Нас ждёт очень непростая встреча.

Мы знаем сильные стороны нашего соперника. Иногда на этом уровне именно слаженная оборона приносит победу. Если мы будем действовать компактно, атаковать и защищаться вместе, у нас появится шанс одержать важную победу. Сейчас мы находимся в лучшей физической и психологической форме в Европе. Игроки возвращаются к работе после травм, поэтому мы стремимся быть командой, которая хорошо начинает матч и эффективно его заканчивает», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.