Баранник: здорово, что Нино остался в «Зените», он основной связующий в защитной линии

Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на информацию, что защитник Нино остался в клубе из Санкт-Петербурга. несмотря на предполагаемый интерес к нему со стороны зарубежных команд.

«Здорово, что Нино остался. Он основной связующий в защитной линии и самый опытный в центре. Брать в оборону сразу несколько новых футболистов всегда проблематично, так что хорошо, что до конца сезона он останется. Надо только найти для него правильного партнёра. Надеюсь, это принесёт результат», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Нино провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

