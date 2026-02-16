Луис Энрике: хочу видеть лучшую версию «ПСЖ» в матче с «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал предстоящий стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА с «Монако».

«Я хочу видеть лучшую версию «ПСЖ», и мы видели в прошлом сезоне, как мы уступили в первом матче, но смогли отыграться во втором. Мы хотим побеждать в каждой встрече, и наш настрой не меняется.

Если судить об игроках и команде, исходя из того, что я знаю, нам нужно повысить свою эффективность, потому что индивидуальные качества каждого игрока очень важны. Я уверен в наших игроках и в команде. Мы должны понимать, насколько сложно побеждать на выезде, но мы уверены в своих силах, потому что уже делали это в прошлом», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Первый стыковой матч Лиги чемпионов состоится 17 февраля на стадионе «Луи II» в Монако.