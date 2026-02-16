Скидки
Баранник: Джон Джон пока не готов физически, но с техникой у него всё хорошо

Баранник: Джон Джон пока не готов физически, но с техникой у него всё хорошо
Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился впечатлениями от игры бразильского новичка сине-бело-голубых Джона Джона. Футболист перебрался в санкт-петербургский клуб из бразильского «Ред Булл Брагантино» 28 января.

«Сложно пока что-то сказать по Джону Джону. До этого к нам приехал человек, который отдал два паса, а все говорили, что он красавец. Видно, что Джон Джон пока физически не готов. Но с техникой у него всё хорошо. Сделал несколько красивых передач, однако если говорить про мобильность, то форма далека от оптимальной. Но всё будет зависеть от его настроя и подготовки. В нём есть много интересного. Надеюсь, будет не только игра на публику, но и результат», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

