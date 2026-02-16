Скидки
Капелло раскритиковал Бастони за симуляцию в матче «Интер» — «Ювентус»

Капелло раскритиковал Бастони за симуляцию в матче «Интер» — «Ювентус»
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони за симуляцию в матче 25‑го тура Серии А c «Ювентусом».

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Игрок международного уровня и ключевая фигура в сборной Италии не может и, самое главное, не должен вести себя подобным образом. Всем болельщикам было неприятно видеть, как Бастони обманул судью с помощью очевидной симуляции, тем более что он уже был предупреждён и, следовательно, рисковал получить вторую жёлтую карточку.

Я очень хорошо знаю [Кристиана] Киву, он играл у меня в «Роме», но его послематчевые комментарии меня разочаровали. Тренер не был последователен в словах, и в итоге создалось впечатление, что он оправдывает произошедшее. Однако его действия важнее слов: Киву заменил Бастони, потому что знал, что тот будет в опасности, если останется на поле. Я ожидал заявлений совсем другого тона, особенно после победы», — приводит слова Капелло Football Italia.

Встреча, состоявшаяся 14 февраля, завершилась победой «Интера» со счётом 3:2. В этом матче «Ювентус» с 42-й минуты играл вдесятером после того, как защитник Пьер Калюлю получил вторую жёлтую карточку за нарушение на Бастони. Однако повторные кадры показали, что защитник «Интера» симулировал фол. В перерыве главный тренер «нерадзурри» Кристиан Киву заменил Бастони.

Бастони столкнулся с угрозами и оскорблениями после инцидента в матче с «Ювентусом»
