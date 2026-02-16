Скидки
Константин Генич высказался о трансферах Матеуса Рейса и Данилы Козлова в ЦСКА

Константин Генич высказался о трансферах Матеуса Рейса и Данилы Козлова в ЦСКА
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о переходах в ЦСКА защитника Матеуса Рейса из «Спортинга» и полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара». Обоих новичков презентовали в четверг, 12 февраля.

«ЦСКА — главный поставщик новостей в зимнее трансферное окно. Армейцы не просто усилились, они подсобрали очень крутую банду. По Баринову и Гонду уже более-менее всё понятно. ЦСКА взял Козлова, взял Рейса. Действительно, армейцы очень здорово сработали.

Видно, что работают профессионалы, работают, глубинно, досконально изучая все вопросы. Во-первых, у ЦСКА есть деньги, деньги тратятся с умом. Мы ещё не говорим про Воронова, за которого отдали, пишут, 500 млн. На самом деле меньше. За него отдали 300 млн», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

