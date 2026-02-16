Тренер «Монако» Поконьоли: мы должны верить в себя, иначе нет смысла играть с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».

«Участие Магнеса [Аклиуша] во встрече под вопросом. Ему нужно пройти обследование в понедельник, во вторник утром у нас ещё одна тренировка. Ламин [Камара] тоже под вопросом. Ансу [Фати] также должен пройти обследование, так что у нас потенциально три игрока под вопросом.

Мы должны верить в себя, иначе нет смысла играть этот матч. Думаю, футболисты полны решимости показать отличную игру и дать себе шанс на ответную встречу», — приводит слова Поконьоли официальный сайт УЕФА.