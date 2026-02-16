Скидки
Нико Уильямс выбыл на неопределённый срок из-за осложнений после травмы — Goal

Нико Уильямс выбыл на неопределённый срок из-за осложнений после травмы — Goal
Нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс выбыл на неопределённый срок из-за развивающейся паховой грыжи (пубалгии). Это травма значительно ограничивает его возможности участвовать во встречах. Главный тренер клуба Эрнесто Вальверде сообщил, что точные сроки восстановления Уильямса пока неизвестны. Об этом сообщает Goal.

Игрок пройдёт ряд медицинских обследований, по результатам которых будет составлен план лечения. Предварительные сообщения указывают на то, что Уильямс не сможет играть как минимум в течение месяца. Это означает, что он пропустит ответный матч полуфинала Кубка Испании c «Реалом Сосьедад», который состоится 3 марта.

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 26 встреч за клуб, забив четыре гола и сделав шесть результативных передач. На данный момент «Атлетик» занимает 10-е место в таблице Ла Лиги с 28 очками.

