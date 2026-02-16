Полузащитник «ПСЖ» Невеш: чувствую себя на 100%, готов к матчу с «Монако»

Португальский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш поделился ожиданиями от первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Монако».

«Мы не чувствуем никакого давления и постараемся выступить в своём стиле. В том, что мы играем с «Монако», есть свои плюсы и минусы, поскольку это команда, которую мы хорошо знаем по Лиге 1. Мы постараемся как можно больше владеть мячом и как можно быстрее отбирать его, когда теряем. Это будет хороший матч.

Я чувствую себя на 100% в плане формы и готов к завтрашнему дню. Сыграю я или нет, зависит от тренера. Сейчас такое время года, когда приближается решающая стадия турниров, и от того, как мы сыграем завтра, зависит всё», — приводит слова Невеша сайт УЕФА.