Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «ПСЖ» Невеш: чувствую себя на 100%, готов к матчу с «Монако»

Полузащитник «ПСЖ» Невеш: чувствую себя на 100%, готов к матчу с «Монако»
Комментарии

Португальский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш поделился ожиданиями от первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Монако».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не чувствуем никакого давления и постараемся выступить в своём стиле. В том, что мы играем с «Монако», есть свои плюсы и минусы, поскольку это команда, которую мы хорошо знаем по Лиге 1. Мы постараемся как можно больше владеть мячом и как можно быстрее отбирать его, когда теряем. Это будет хороший матч.

Я чувствую себя на 100% в плане формы и готов к завтрашнему дню. Сыграю я или нет, зависит от тренера. Сейчас такое время года, когда приближается решающая стадия турниров, и от того, как мы сыграем завтра, зависит всё», — приводит слова Невеша сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Монако» — «ПСЖ». Кто не спрятался — я не виноват
«Монако» — «ПСЖ». Кто не спрятался — я не виноват
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android