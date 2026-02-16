Генич высказался о возможном бесплатном переходе Караваева из «Зенита» в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном переходе защитника «Зенита» Вячеслава Караваева в московский ЦСКА в статусе свободного агента. Всю первую часть сезона-2025/2026 россиянин пропустил из-за травмы.

«Насколько я понимаю, после травмы ахилла Караваева не сказать, что очень хотят оставить в «Зените». Поэтому ЦСКА так, смотрит, мониторит. Красиво провернули историю с Круговым, когда у него заканчивался контракт. Сейчас у Караваева заканчивается.

У ЦСКА врач, Безуглов, знает вообще всё про игроков Российской Премьер-Лиги, особенно про россиян. Он прекрасно знает состояние Караваева, понимает, что за травма. И без его санкции, конечно, ЦСКА даже с «пустым» контрактом этого футболиста не возьмёт. Это будет отличный трансфер для ЦСКА», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».