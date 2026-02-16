Скидки
Жозе Моуринью: возможно, я один из немногих тренеров, которые не были уволены из «Реала»

Жозе Моуринью: возможно, я один из немногих тренеров, которые не были уволены из «Реала»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов с «Реалом» высказался о своих взаимоотношениях с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«В последний раз мы говорили с Флорентино, когда я только пришёл в «Бенфику», он поздравил меня. Надеюсь, завтра он посетит игру. У нас с ним замечательная дружба, нет нужды это скрывать.

Президент и Хосе Анхель (генеральный директор «Реала». — Прим. «Чемпионата») сказали мне, что я ухожу из клуба перед наступлением светлых времён, пройдя через тяжёлый период. Но я решил, что пора было уйти, поскольку нет ничего важнее семьи. Порой этот период был жестоким, однако то, что происходило дальше, является не только моей заслугой, но и всех, кто там был.

Возможно, я один из немногих тренеров, которые не были уволены из «Реала». Если ты уходишь из клуба по своей инициативе, то делаешь это с чистой совестью», — приводит слова Моуринью Marca.

