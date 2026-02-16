Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая назвал главных претендентов на вылет из РПЛ и на попадание в стыковые матчи

Тимур Гурцкая назвал главных претендентов на вылет из РПЛ и на попадание в стыковые матчи
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением, какие команды вылетят из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026, а также назвал два клуба, которые, по его мнению, попадут в переходные матчи, заняв 13-е и 14-е места.

«Моё мнение, что «Сочи» и «Пари НН» вылетят. Я просто хочу верить Газизову, что искромётный футбол Махачкалы всех разорвёт. В стыки попадут, соответственно, «Оренбург» и Махачкала», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» располагается на 14-й строчке с 14 очками. «Оренбург» набрал 12 очков в первой части сезона, а «Сочи» — девять. Оба клуба находятся в зоне прямого вылета.

Материалы по теме
Варианты Хлусевича после «Спартака», «Локо» не смог взять Олейникова. Трансферы РПЛ. LIVE
Live
Варианты Хлусевича после «Спартака», «Локо» не смог взять Олейникова. Трансферы РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android