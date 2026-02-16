Тимур Гурцкая назвал главных претендентов на вылет из РПЛ и на попадание в стыковые матчи

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением, какие команды вылетят из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026, а также назвал два клуба, которые, по его мнению, попадут в переходные матчи, заняв 13-е и 14-е места.

«Моё мнение, что «Сочи» и «Пари НН» вылетят. Я просто хочу верить Газизову, что искромётный футбол Махачкалы всех разорвёт. В стыки попадут, соответственно, «Оренбург» и Махачкала», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» располагается на 14-й строчке с 14 очками. «Оренбург» набрал 12 очков в первой части сезона, а «Сочи» — девять. Оба клуба находятся в зоне прямого вылета.