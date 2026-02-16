Нападающий «Ахмата» Самородов рассказал о задаче команды в нынешнем сезоне

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов рассказал о задаче команды во второй части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Нужно выполнить командную цель, которая перед нами поставлена. Только в этом случае я буду удовлетворён. Какая задача? Минимум пятое место», — сказал Самородов в эфире «Матч Премьер».

На данный момент «Ахмат» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В первом матче после возобновления сезона чемпионата России команда из Грозного 1 марта примет на своём поле ЦСКА.

В 22 встречах нынешнего клубного сезона Самородов забил два гола и отдал четыре результативные передачи.